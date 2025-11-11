・ＮＹダウ４７３６８．６３（＋３８１．５３） 高値４７４１２．８９ 安値４６９３４．３５ ・Ｓ＆Ｐ５００６８３２．４３（＋１０３．６３） ・ナスダック総合指数２３５２７．１７（＋５２２．６３） 出所：MINKABU PRESS