元マンチェスター・ユナイテッドのガリー・ネビル氏はマンチェスター・シティ戦でのリヴァプールMFフロリアン・ヴィルツ（22）を酷評した。英『Sky Sports』が報じている。リヴァプールはプレミアリーグ第11節でシティと対戦したが、0-3の完敗。1点ビハインドで迎えた39分のフィルジル・ファン・ダイクのゴールがVARで取り消されるなどもあったが、シティにクオリティの差を見せつけられる試合となった。そんなこの試合でネビル氏