プレミアリーグのブライトンで活躍してきた三笘薫。昨シーズンは10ゴールと二桁得点を叩き出し、世界最高峰であるプレミアリーグにおける日本人史上最多得点記録も更新した。ただ、28歳で迎えた今シーズンは怪我に苦しんでいる。第4節ボーンマス戦で初ゴールを決めたものの、怪我のために9月以降は離脱中。三笘は今月も日本代表に招集されなかったが、復帰には近づいている。ただ、『Sussex Express』は、「28歳の日本代表ウィンガ