ツルっとフロントマスク×カクカク箱型ボディが斬新！軽自動車を筆頭にコンパクトなクルマづくりに定評のあるスズキですが、同社初の電気自動車のSUVとして2026年1月に発売予定の新型「eビターラ」は高い完成度を誇り、その評価も上々のものとなっています。そんなスズキが「ジャパンモビリティショー2025」で、ついに軽自動車の電気自動車を発表しました。それが「Vision e-Sky（ビジョン e-スカイ）」という参考出品車です。