今年一年の世相を表す新語・流行語大賞の候補30語が11月5日、発表されました。12月の大賞発表を前に、街の人の中ではどんな言葉が流行ったのか取材しました。 ■今年も残り2カ月…印象に残った“言葉”は？ 今年の新語・流行語大賞にノミネートされた30の言葉。スポーツ関連はなかったものの、政治や経済エンターテイメントなどの幅広い分野から選出されています。【齋藤正昂アナウンサー】「今年も残り