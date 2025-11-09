＜TOTYOジャパンクラシック3日目◇8日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞推しは確実に増えていた。ルーキーイヤーの昨年から2年連続出場。米ツアー2年目の22歳のナタリア・グセバがギャラリーの熱い視線を集めている。【写真】ショートパンツ着用でギャラリーの目を引いたグセバ「日本のファンはすごく温かい。女子ゴルフを愛して、サポートしてくれていると思う。今年は応援してくれる人が増えたと思