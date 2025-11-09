この先は、関東から九州にかけては晴れる日が多く、昼間は比較的過ごしやすいでしょう。一方、北海道や東北などの日本海側は周期的に雪や雨が降りそうです。沖縄では台風26号の影響が長引くため、高波や強風に十分ご注意ください。1週目(10日〜16日):晴れる日が多く紅葉狩りも楽しめる晩秋に入り、冬の足音も確実に聞こえてきました。そんな日本列島ですが、この先のポイントは「台風26号」です。沖縄では台風26号の影響が長引く恐