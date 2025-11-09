この先は、関東から九州にかけては晴れる日が多く、昼間は比較的過ごしやすいでしょう。一方、北海道や東北などの日本海側は周期的に雪や雨が降りそうです。沖縄では台風26号の影響が長引くため、高波や強風に十分ご注意ください。

1週目(10日〜16日):晴れる日が多く紅葉狩りも楽しめる

晩秋に入り、冬の足音も確実に聞こえてきました。そんな日本列島ですが、この先のポイントは「台風26号」です。沖縄では台風26号の影響が長引く恐れがあります。今後の台風情報には十分ご注意ください。それでは日ごとに詳しく、天気や気温を見ていきます。





明日10日(月)は、北日本を中心に冬型の気圧配置となるでしょう。北海道や東北、北陸は日本海側を中心に雪や雨が降りそうです。関東甲信から九州は晴れる所が多くなりますが、日本海側では雨や雪の降る所があるでしょう。全国的に風は強まりそうです。明後日11日(火)は、冬型の気圧配置は次第に緩み、広い範囲で高気圧に覆われるでしょう。北海道は雪や雨の降る所はありますが、範囲は狭くなりそうです。そのほかの地域は晴れる所が多くなりそうです。12日(水)以降は、高気圧に覆われて、晴れる所が多いでしょう。ただ、北日本は気圧の谷や寒気の影響を受けることがあるため、13日(木)〜14日(金)は雪や雨の降る所がありそうです。最高気温は、札幌では日々の気温の変化が大きいでしょう。11日(火)が5℃と震える寒さですが、16日(日)は14℃と平年より5℃くらい高い予想です。体調管理にはご注意ください。仙台は13℃〜19℃くらいでしょう。東京、名古屋、大阪は、17℃〜21℃くらいの日が多い予想です。福岡は20℃以上の日が多いでしょう。昼間は比較的、過ごしやすく、紅葉狩りなどお出かけするにも良さそうです。ただ、朝晩はグッと冷える日も増えてきているため、寒暖の変化にはご注意ください。

沖縄は台風26号の動きに注意

沖縄は、台風26号の動きに注意が必要です。今日9日(日)午前3時現在、大型で非常に強い勢力まで発達していて、フィリピンの東を西よりに進んでいます。このあとはフィリピンを通過後、南シナ海を北上し、台湾付近に進む予想となっています。この先は、沖縄本島に近づく可能性もあります。



まだ、台風から遠いですが、先島諸島(石垣島、西表島等)ではうねりを伴った波が届き、しける見込みです。明日10日(月)以降は、風も強まり、雨の降る日が多くなるでしょう。今後の進路によっては暴風や高波、大雨の可能性もあります。最新の台風情報を確認し、高波や強風に備えてください。

2週目(17日〜22日):晩秋の秋晴れ 朝はグッと冷える

17日(月)以降は、短い周期で気圧の谷が北日本を通過し、寒気が流れ込むでしょう。そのため、北海道から東北の日本海側、北陸では雪や雨が降りそうです。風も強まるため、見通しが悪くなったり、電線や木への着氷にもご注意ください。北海道から東北の太平洋側は晴れる所が多くなりますが、雪雲や雨雲が流れ込む所があるでしょう。



関東甲信から九州にかけては、高気圧に覆われて、おおむね晴れる見込みです。空気も乾燥するでしょう。表示のない沖縄は、湿った空気が流れ込み、多少雲が広がりますが晴れる日が多くなりそうです。



気温はより一段、季節が進むでしょう。最高気温は、札幌では高い日でも21日(金)の9℃と10℃に届かない予想で、5℃前後の日が多いでしょう。朝は0℃くらいの日もあり、路面の雪も凍る冷え込みとなりそうです。足元にはご注意ください。仙台と新潟の最高気温は11℃〜16℃ほど、東京、名古屋、大阪は15℃〜19℃くらいの日が多いでしょう。日中でも上着が手放せないくらいの気温となりそうです。最低気温は連日のように、一桁の予想です。福岡は20℃くらいまで上がる日はありますが、こちらも朝晩と日中の気温の変化が大きくなりそうです。昼間も寒くなり、空気も乾燥する日も多くなっています。室内では室温や湿度の管理をしっかりして、体調管理に努めてください。