医薬品のイーライリリー３．５％安＝米国株個別 新興株安が目立つ中で、医薬品のイーライリリーが３．５％安、インドで減量治療薬「ムンジャロ」が１０月の医薬品売上高１位となるなど、好材料も出ているが、それ以上に株式市場全般の市況の弱さが重石。 イーライリリー＜LLY＞903.97（-33.47-3.57%）