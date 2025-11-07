「Lemino ペイ・パー・ビュー配信（PPV）」で中継ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、12月27日にWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦を行うと正式発表された。7日、都内で会見に出席。大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」のメインイベントとなる。ホームでもアウェイでもない“第三国”のサウジアラビア・首都リヤドで開催。「ボク