11月7日未明、熊本市南区にある質店の窓ガラスが割られ、あわせて約560万円相当の貴金属が盗まれました。防犯カメラに映っていた2人の犯人は逃走中です。 【写真を見る】割れたガラスが床に･･･被害に遭った質店 割れた店舗の窓ガラスに店内のショーケース。 床には割れたガラスが散乱しています。 質屋かんてい局 南高江店 黒田和彦店長「身近で起こるとすごく恐怖を感じる。背筋が凍るような」――もし