千葉県市原市の飲食店で火事があり、両隣にも燃え移りました。現在も消火活動中です。【写真を見る】千葉・市原市の飲食店で火事両隣にも燃え移り消火活動中けが人や逃げ遅れは確認されず激しく燃え上がる炎。きょう午後3時40分ごろ、市原市五井中央西の飲食店で「1階店舗の道路側から煙がすごい、延焼中」と119番通報がありました。警察や消防によりますと、消防車など11台が出動し、現在も消火活動に当たっていますが、両隣