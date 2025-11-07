（株）フーディアム・インターナショナル（TDB企業コード：410192666、資本金5000万円、静岡県沼津市寿町23-1、代表三木信治氏、従業員21名）は、11月6日に東京地裁へ自己破産を申請した。申請代理人は田口泰規弁護士（法律事務所maru、東京都葛飾区お花茶屋1-26-4加藤ビル1階、電話03-6662-9115）。当社は、1987年（昭和62年）6月創業、90年（平成2年）9月に法人改組された居酒屋運営業者。主力業態は焼き鳥居酒屋「串特急