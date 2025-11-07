セルビアでプロサッカー試合中に監督が心臓発作で亡くなるという悲劇があった。5日（現地時間）のデイリーメールなど海外メディアによると、セルビア1部リーグ、FKラドニチュキ1923のムラデン・ジジョビッチ監督（45）は3日、FKムラドスト・ルチャニ戦の前半22分、ベンチで意識を失って倒れた。医療スタッフがすぐに投入され、心肺蘇生術（CPR）をしながら病院に搬送したが、結局、死亡が伝えられた。ラドニチュキの指揮官に就任し