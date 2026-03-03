ユヴェントスは1日に行われたセリエA第27節でローマと対戦。2点ビハインドから最終的に追いついて3-3のドローに持ち込んだが、順位を6位に落とした。連敗こそストップしたものの、セリエA4試合未勝利となっている。そうしたなか、イタリア『La Gazzetta dello Sport』やイタリア『Sky』など複数イタリアメディアによれば、ユヴェントスは今季限りで契約満了を迎えるセルビア代表FWドゥシャン・ヴラホヴィッチとの契約延長を目指し