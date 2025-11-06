カブス・今永昇太（32）がこのオフ、FA市場に出る可能性が浮上している。カブス今永昇太 2年目の好調支える「逆転の発想」…昨季はメジャー特有の“制限”に戸惑いも日本時間5日、複数の米メディアによれば、カ軍は今永に対して来季からの3年総額約86億6000万円のクラブオプションを破棄。今永側も来季の年俸約23億円のプレーヤーオプションを行使せずに、他球団との交渉が可能になるFAを選択したという。今季の今永は3月の