ついに“未来の夫”が来日し、物語が大きく動き出した。NHK朝ドラ「ばけばけ」。小泉八雲の妻セツがモデルのヒロイン・松野トキを演じるのは高石あかり（22＝写真）で、八雲がモデルのレフカダ・ヘブンを演じるのはトミー・バストウ（34）だ。郄石あかりは明るいキャラクターの内側にある個性的な感性が印象的「ばけばけ」の初回世帯視聴率は16.0％（関東地区＝ビデオリサーチ調べ）で、前作「あんぱん」（初回15.4％）を