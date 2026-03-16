NHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）のスペシャルトークイベントが16日、NHK大阪放送局で行われ、ヒロイン・トキ役の郄石あかり（23）、ヒロインの夫・ヘブン役のトミー・バストウ（34）らが登場。現場の裏話が明かされた。司会の同局・高瀬耕造アナウンサーから現場のムードメーカーを問われ、郄石は「圧倒的に小日向（文世）さんだと思う」と返答した。「皆さん全員と、ス