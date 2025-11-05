メディシノバ・インクが急反騰している。４日の取引終了後、ＭＮ－００１（タイぺルカスト）を２型糖尿病に起因する高中性脂肪血症及び非アルコール性脂肪性肝疾患の治療薬として評価するフェーズ２臨床試験の患者登録が完了したと発表しており、試験の進ちょくを材料視した買いが流入している。トップラインデータは２０２６年の夏ごろまでに取得できる見通しになっている。 出所：MINKABU PRESS