【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領が返り咲きを果たした昨年の大統領選で大勝してから、５日で１年を迎える。支持率は就任時から低下しているが、民主党への期待が高まっているとは言えず、来年の中間選挙に向けて経済政策や外交が課題になる。トランプ氏は１１月３日、自身のＳＮＳに「私は多くの戦争を終わらせ、米国史上最高の経済を築き、インフレを抑えている」と投稿し、政権のこれまでの実績を強調した。米