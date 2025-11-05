代表取締役社長の前田義晃氏 NTTドコモは4日、2025年度第2四半期決算を発表した。営業収益は前年比＋1.3％の3兆327億円、営業利益は-14.2％の4747億円、四半期利益は-12.7％の3398億円だった。法人とスマートライフセグメントは増収増益した一方、コンシューマー通信は減収減益となった。 コンシューマー コンシューマー通信セグメントの営業収益は1兆6495億円だっ