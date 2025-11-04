RBXという名前のアメリカ人ラッパーが、ボットを使った再生回数水増し行為を放置しているとしてSpotifyを提訴しました。特定アーティストの再生回数が不当に高いおかげで、ほかのアーティストに渡るはずだった収益が目減りしていると指摘されています。Real humans don’t stream Drake songs 23 hours a day, rapper suing Spotify says - Ars Technicahttps://arstechnica.com/tech-policy/2025/11/real-humans-dont-stream-drak