政治や芸術、文化などの分野で功績を残した人に贈られる秋の叙勲の受章者が発表され、小泉政権で総務相などを歴任した竹中平蔵さんらが旭日大綬章に選ばれました。旭日大綬章を受章した竹中平蔵さん（74）は、小泉政権で総務相や郵政民営化担当相などを歴任し、構造改革などを推進しました。旭日大綬章 竹中平蔵さん（74）「私は不良債権の処理とか、公共事業の削減、一部の人に批判を受けるような仕事もやってきましたから。そう