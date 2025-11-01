福永祐一調教師が特別ゲストで登場…ABEMAが『2025ブリーダーズカップ』を無料生中継
新しい未来のテレビ「ABEMA」は、11月2日（日）午前6時40分（日本時間）より、アメリカ・デルマー競馬場で開催される世界最高峰の国際G1レース『2025ブリーダーズカップ』を無料で生中継する。
『ブリーダーズカップ』は毎年秋に開催される米国競馬の祭典で、芝・ダート合わせて14のG1が行われる世界的シリーズ。2021年にはラヴズオンリーユー、マルシュロレーヌが日本勢として史上初の同日2勝を挙げるなど、日本馬にとっても注目の舞台となっている。
今年は日本からフォーエバーヤング（クラシック出走予定）、アルジーヌ（マイル出走予定）らが参戦。フォーエバーヤングはサウジカップ制覇、日本テレビ盃でも圧勝を飾るなど、世界でもトップクラスの評価を受けるダート王だ。
ABEMAでは、『クラシック』と『マイル』の2レースを生中継。現地最新情報を交えながら、日本馬の走りをわかりやすく伝える。実況は清水久嗣氏、進行MCは柴田阿弥氏が担当する。
【ブリーダーズカップ】日本馬6頭が世界頂点へ挑む…フォーエバーヤングはBCクラシックへ、2日目見どころ注目の解説
さらに、10月の『凱旋門賞』中継に続き、特別ゲストとして福永祐一調教師が出演。元騎手として数々の名馬と歩んだ経験をもとに、調教師の立場から鋭い分析を加える。福永師は「歴代最強レベルのメンバーに挑むフォーエバーヤングの渾身の仕上げに注目しています。ケンタッキーダービー、昨年のブリーダーズカップの雪辱を晴らしてほしい」とコメントした。
また、同日早朝に行われる『フィリー＆メアスプリント』『ターフスプリント』『スプリント』『ディスタフ』の4レースもハイライトで配信予定。日本馬が挑む全レースを網羅的に楽しめる構成となっている。