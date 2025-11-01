ブルージェイズがワールドシリーズで３勝１敗と３２年ぶりの頂点に王手をかける中、その原動力となっているのがウラディミール・ゲレーロ内野手（２６）だ。ここまでポストシーズンで記録中のＯＰＳ１・３３７という数字は歴史に名を残す名打者ベーブ・ルースやルー・ゲーリッグが記録した１・２１４を大きくしのぐ。しかも本塁打８、安打数２５という量産体制で打席数以上のインパクトを残している。このゲレーロの活躍にはカ