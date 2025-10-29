大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」誕生の秘密が明らかに！初公開の「ミャクミャク」をデザインした絵本作家・山下浩平サイン入りの絵本画でたどる『ミャクミャク誕生ものがたり』展が、神戸で11月5日（水）より開催される。☆ミャクミャクの世界が描かれた絵本などをチェック！（写真6点）＞＞＞大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」をテーマにした絵本『ミャクミャクと…ミャクミャク誕生ものがたり