ハークスレイが後場に強含んだ。２８日正午ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結業績について、売上高が従来予想の２５０億円から２５５億円（前年同期比２０．８％増）、営業利益が５億円から１０億３０００万円（同０．２％増）、最終利益が６０００万円から５億円（同１９．０％減）に上振れて着地したようだと発表した。営業利益が減益予想から一転して増益となっており、業況を評価する買いが優