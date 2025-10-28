ハーゲンダッツジャパンは、年間通して販売する基幹のミニカップアイスクリーム8品のうちのチョコレートを3年ぶりに刷新し、11月18日全国で「ガナッシュショコラ」(110ml、税込351円)を発売する。このメディア向け先行試食会をこのほど同社本社で開催し、執行役員の北川和男マーケティング本部長をはじめ担当者らが、基幹品の役割と戦略、冬の最需要期に向けたブランド活性化策を説明した。『ガナッシュショコラ』11月18日発売同社