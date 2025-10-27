JR名古屋駅構内に天丼専門店がオープン。なんと７種類の天丼を用意している。その中には、あの戦国武将の名前を冠したメニューがあるという。その内容は一体!?2025年10月20日にできたばかりの新店で天丼を実食した。「しょうゆだれ」と「みそだれ」、岩塩で味変が楽しめる数多くの飲食店が軒を連ねるターミナル駅の構内。電車を待っている合間にカフェでひと休みしたり、旅行で食べ損ねた名物を堪能したりと使い方はさまざま。JR