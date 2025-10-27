午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４９１、値下がり銘柄数は８９、変わらずは３１銘柄だった。業種別では３３業種全てで上昇。値上がり上位に精密機器、非鉄金属、証券・商品、情報・通信、その他製品、銀行など。 出所：MINKABU PRESS