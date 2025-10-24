たけびしが３日続伸し年初来高値を更新している。２３日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１０２０億円から１０４０億円（前期比３．０％増）へ、営業利益を３５億８０００万円から３７億円（同８．０％増）へ、純利益を２４億円から２６億８０００万円（同０．８％増）へ上方修正したことが好感されている。 上期において、成長戦略の一つである医療ビジネスが堅調に推移したことに加え、半導体