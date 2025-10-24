ラバブルマーケティンググループは反落。２３日取引終了後、ＡＩフュージョンキャピタルグループを割当先とする第三者割当により、３６万株の新株式を発行すると発表した。株主価値の希薄化を懸念した売りが出ている。 希薄化率は議決権ベース（４月末時点）で２９．０５％。発行価額は１株１３７１円。調達資金約４億９０００万円（手取り概算額）はＭ＆Ａや新規事業への投資に充てる。これ