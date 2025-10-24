マブチモーターが反発している。２３日の取引終了後、精密小型モーターやモーションコントロール製品の製造販売を行う日本パルスモーター（東京都文京区）の全株式を２６年１月上旬をメドに取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。 今回の子会社化により、日本パルスモーターの強みであるモーターと制御系システムを組み合わせた