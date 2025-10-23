Googleが10月9日に発売したスマートウォッチ新製品「Pixel Watch 4」のレビューをお届けします。41mmサイズと45mmサイズの両方をお借りして、主に45mmサイズを試用しています。狭ベゼルのドームガラスで完成度が増した外観ベゼルを16％縮小し、画面領域を10％拡大したドーム型のActua 360ディスプレイを搭載。輝度は50％向上した3000ニトで、直射日光の下でも見やすくなりました。本体はIP68の防塵防水に対応します。Pixel Watch 3