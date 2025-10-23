比較的手の届きやすい「折りたたみiPhone」に、Appleが着手しているようです。詳細は以下から。◆FoldだけでなくFlipも開発中iPhone 17が全機種120Hz対応になることなどを当ててのけた韓国メディア「ETnews」の報道によると、Appleは横折り型の「Fold」だけでなく縦折り型の「Flip」にあたる折りたたみスマホも開発しているそうです。これは同国で開かれたテック系サミットの講演で調査会社の理事が明かしたもの。まず2026年にFold