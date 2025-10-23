21日、総理指名選挙で自民党の高市早苗氏が選出され、初の女性総理大臣が誕生した。何が期待されて、どんなことが懸念されるのだろうか。早稲田大学の中林美恵子教授が解説した。【映像】迫力がすごい…高市内閣の閣僚写真（実際の様子）■高市総理誕生の裏に「ガラスの崖」？歴史上、女性初の総理大臣に選出された高市早苗氏について、中林教授は「本当に単純にめでたいことだという風に思う。日本もようやくトップに女性が出