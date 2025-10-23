全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新橋の蟹酒場『かに地獄 新橋』です。根室直送のカニでお腹を満たす幸せな地獄ギョッとするのは店名のインパクトだけじゃない。市場さながら店頭に並ぶカニ、カニ、カニ！そう、ジョッキにも堂々と書かれた「蟹で満腹もう地獄」こそが店のキャッチコピー。高級に思われがちなカニを気軽な雰囲気でなるべくお値打ちにじゃんじゃん食ベ