全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新橋の蟹酒場『かに地獄 新橋』です。

根室直送のカニでお腹を満たす幸せな地獄

ギョッとするのは店名のインパクトだけじゃない。市場さながら店頭に並ぶカニ、カニ、カニ！

そう、ジョッキにも堂々と書かれた「蟹で満腹もう地獄」こそが店のキャッチコピー。高級に思われがちなカニを気軽な雰囲気でなるべくお値打ちにじゃんじゃん食ベて満腹地獄になる酒場を目指しているとか。

根室直送のカニは常時3〜4種、本タラバなど水揚げされた生を船上で瞬間冷凍しているから現地の味そのままだ。自分の目で見て選べる量り売りも楽しいシステムで、調理法は「焼き」か「茹で」。

本タラバ蟹（100g）1570円

『かに地獄 新橋』本タラバ蟹100g 1570円 ※写真は480gで約7500円 太くて見事な身は本タラバならではの迫力。食べ頃を見極めてスタッフが剥いてくれる

まあご覧くださいよ、焼台に鎮座する極太生タラバを。殻の際までぎっちり詰まったプリプリの身が口中を席巻する感動たるや、あふれるエキスも1滴残らずチュッとやりたい。そしてカニあるある問題、面倒な殻剥きもここなら大丈夫。素材を熟知したスタッフが我々の見逃しがちな身もキレイに剥いてくれるんですから。

他にも甲羅焼きに釜飯……堪能して“かに地獄”に堕ちるべし！

『かに地獄 新橋』店長 村田光広さん

店長：村田光広さん「店は地下1階のほか、2階にフロアがあります」

『かに地獄 新橋』

新橋『かに地獄新橋』

［店名］『かに地獄新橋』

［住所］東京都港区新橋2-16-1ニュー新橋ビル地下1階・2階

［電話］03-3502-6101

［営業時間］地下1階：17時〜23時半 ※土・日・祝12時〜、2階：16時〜23時半

［休日］奇数月の第2日

［交通］JR山手線ほか新橋駅烏森口から徒歩1分

