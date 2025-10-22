「昨年12月に発覚」「リカちゃん」「トミカ」「プラレール」……。多くの国民的玩具を販売してきた、国内屈指のおもちゃメーカー「タカラトミー」。前身の会社から数えると創業100年を超える老舗名門企業だが、なんと6年間にもわたり「詐欺行為」を行っていたことが、「週刊新潮」の取材によって明らかになった。＊＊＊【写真をみる】「今のリカちゃんってこんな感じなの!?」驚きの進化を遂げたリカちゃん人形東京都葛飾区に