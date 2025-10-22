アイアトンさんは大谷の「お酒を飲みましょう」を「sake」と翻訳さりげない通訳がファンの好感を呼んだ。ドジャースの大谷翔平投手はブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で打者として3本塁打、投げては7回途中10奪三振無失点でMVPを獲得した。直後のインタビューでのウィル・アイアトン氏の通訳が話題になっている。大谷はシリーズMVP後、グラウンドで行われたセレモニーでインタビューに応じた。ファンに向けて「みな