来週（2025年10月20日〜10月26日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年10月13日〜10月19日｜総合運＆恋愛運TOP３『優先順位をちゃんとしていきましょう』｜総合運｜★☆☆☆☆自分が有利に立てないに対して、他の代わりになるものを探していくようです。そうし