【魚座】週間タロット占い《来週：2025年10月20日〜10月26日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月20日〜10月26日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年10月13日〜10月19日｜総合運＆恋愛運TOP３
『優先順位をちゃんとしていきましょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
自分が有利に立てないに対して、他の代わりになるものを探していくようです。そうしないと未来に進める気持ちにならないのですが、本来は身近な人や大事な人との関係を良好にすることに意識を向けると良いでしょう。仕事や公の場では周囲の人達のことをあまり考えてあげられないことが増えます。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
扱いやすい人との繋がりができたり仲良くなれたりします。意外に中身は子供なので、大きな期待はかけない方が良いでしょう。シングルの方は、様々な人の面倒を見る人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなた好みにはなろうとしています。
｜時期｜
10月21日 状況を見る ／ 10月25日 自分を保てない
｜ラッキーアイテム｜
グリルプレート
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞