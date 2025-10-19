シニアが選ぶべき金融商品はなにか。経営コンサルタントの日沖健さんは「理論的には配当政策は株主価値に無関係だ。高配当株を出す会社は必ずしも成長企業ではないので、リスクがある。別の投資方法を探る方が賢明だ」という――。写真＝iStock.com／MicroStockHub※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／MicroStockHub■株を選ぶときに「高配当」を基準に選んでいいのか個人投資家に人気なのが高配当株（配当利回りの高い株式