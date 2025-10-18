サンリオの人気キャラクターとコラボした、ジップロック（R）スクリューロック（R）、ジップロック（R）コンテナー長方形の2種3商品が、数量限定で2025年11月1日（土）に発売される。＞＞＞サンリオキャラとコラボしたジップロックをチェック！（写真5点）世界中で愛される「ハローキティ」をはじめ、「クロミ」、「シナモロール」というサンリオの人気キャラクターたちが、ジップロック（R）商品シリーズ史上初のコラボとして新登