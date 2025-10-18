【ジップロック】シリーズ初！ サンリオキャラクターズのデザインが11月1日（土）に発売！
サンリオの人気キャラクターとコラボした、ジップロック（R）スクリューロック（R）、ジップロック（R）コンテナー長方形の2種3商品が、数量限定で2025年11月1日（土）に発売される。
＞＞＞サンリオキャラとコラボしたジップロックをチェック！（写真5点）
世界中で愛される「ハローキティ」をはじめ、「クロミ」、「シナモロール」というサンリオの人気キャラクターたちが、ジップロック（R）商品シリーズ史上初のコラボとして新登場。
毎日の食品保存や調理、持ち運びがもっと楽しくなるような、かわいらしく心ときめくデザインとなっている。キッチンでの作り置きや冷蔵保存はもちろん、ランチタイムのお弁当やホームパーティーでの持ち寄り料理にもぴったり。サンリオの魅力あふれるキャラクターたちが、暮らしのさまざまなシーンを彩ってくれる。
今回発売する、ジップロック（R）スクリューロック（R）は、スクリュー式のフタで密閉性が高いので、水分が多いフルーツや汁気を含むおかずなどの保存にも便利（フタをしっかり閉めてお使いください）。展開する3つのサイズは、おかずの量や用途に合わせて使い分けが可能。730mlサイズはパスタや丼ものなどのメイン料理に、473mlサイズは副菜に、300mlサイズはフルーツやデザートにぴったり。
主菜からデザートまできれいに分けて持ち運べるため、お弁当作りにも便利。ランチタイムをより楽しく彩ってくれそう。
さらに、ジップロック（R）コンテナーは、深さ違いのタイプで重ねやすくずれにくい設計。作り置きおかずやフルーツなどを保存でき、そのままお弁当箱として活用できるため、朝の準備時間を短縮できる。お弁当用の下ごしらえから持ち運びまで、忙しい毎日をスマートにサポートしてくれる。
ジップロック（R）は、大切な食品を新鮮に保つお手伝いはもちろん、お弁当箱としての活用まで幅広くご利用できるアイテム。おかずの保存や持ち運びに便利な機能で、毎日のランチタイムをより楽しく、快適にサポートしてくれるアイテムだ。
この冬は、愛らしいサンリオのキャラクターたちとともに、ジップロック（R）でお弁当づくりに新たな楽しみを追加しませんか！
（C） 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661690
＞＞＞サンリオキャラとコラボしたジップロックをチェック！（写真5点）
世界中で愛される「ハローキティ」をはじめ、「クロミ」、「シナモロール」というサンリオの人気キャラクターたちが、ジップロック（R）商品シリーズ史上初のコラボとして新登場。
毎日の食品保存や調理、持ち運びがもっと楽しくなるような、かわいらしく心ときめくデザインとなっている。キッチンでの作り置きや冷蔵保存はもちろん、ランチタイムのお弁当やホームパーティーでの持ち寄り料理にもぴったり。サンリオの魅力あふれるキャラクターたちが、暮らしのさまざまなシーンを彩ってくれる。
主菜からデザートまできれいに分けて持ち運べるため、お弁当作りにも便利。ランチタイムをより楽しく彩ってくれそう。
さらに、ジップロック（R）コンテナーは、深さ違いのタイプで重ねやすくずれにくい設計。作り置きおかずやフルーツなどを保存でき、そのままお弁当箱として活用できるため、朝の準備時間を短縮できる。お弁当用の下ごしらえから持ち運びまで、忙しい毎日をスマートにサポートしてくれる。
ジップロック（R）は、大切な食品を新鮮に保つお手伝いはもちろん、お弁当箱としての活用まで幅広くご利用できるアイテム。おかずの保存や持ち運びに便利な機能で、毎日のランチタイムをより楽しく、快適にサポートしてくれるアイテムだ。
この冬は、愛らしいサンリオのキャラクターたちとともに、ジップロック（R）でお弁当づくりに新たな楽しみを追加しませんか！
（C） 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661690