築地銀だこ×「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま!」、コラボだんらんパックの発売やオリジナルステッカーの配布を実施

築地銀だこは10月20日から、「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま!」とのコラボキャンペーンを全国の店舗(銀だこ酒場業態･球場･競馬場･催事店等の一部店舗を除く)で実施する。

コラボ限定商品として、たまごっちオリジナルデザインの「だんらんパック」を発売するほか、コラボだんらんパックを1点購入で、オリジナルステッカー(全2種)を1枚プレゼントする企画も実施する。各店舗の在庫が無くなり次第終了。

〈ゲーム内の「たこやきやさん」開店を記念〉

「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま!」は、2005年に第1作目が発売されたゲーム「たまごっちのプチプチおみせっち」シリーズの最新作。バンダイナムコエンターテインメントより、Nintendo Switch向けソフト「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま!」およびNintendo Switch 2向けソフト「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま! Nintendo Switch 2Edition」がそれぞれパッケージ版･ダウンロード版ともに発売されている。

今回のコラボレーションは、「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま!」で配信中の無料アップデート「たこやきやさん」の開店を記念して実現したもの。

たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま! たこやきやさん

〈たまごっちオリジナルデザインの「だんらんパック」〉

たまごっちオリジナルデザインの「だんらんパック」「わいわいパック」を発売する。パッケージは“まめっち”や“くちぱっち”たちの“笑顔だんらんのひととき”を表現したデザイン。

築地銀だこ たまごっち オリジナルデザイン限定パック

◆お持ち帰り専用「プチプチおみせっち だんらんパック」

1箱24個入り:1,944円(税込)

たこ焼(ソース)のみ。

築地銀だこ「プチプチおみせっち だんらんパック」

◆お持ち帰り専用「プチプチおみせっち わいわいパック」

1箱24個入り:2,160円(税込)

たこ焼(ソース)8個+「ねぎだこ」「てりたま」「チーズ明太子」から、好きなトッピングを2種・各8個選べる。

築地銀だこ「プチプチおみせっち わいわいパック」

〈オリジナルステッカーを1枚プレゼント〉

コラボだんらんパック(24個入り)を1点購入すると、オリジナルステッカーを1枚プレゼントする企画を実施する。“まめっち”と“ぱぱまめっち”デザインと、“くちぱっち”と“ぱぱぱっち”デザインの2種のうち、いずれか1つを選べる。なくなり次第終了。

築地銀だこ「オリジナルステッカー」まめっち

築地銀だこ「オリジナルステッカー」くちぱっち

■築地銀だこホームページ