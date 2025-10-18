GR初の市販スーパーカー、まもなく登場トヨタは12月、待望のレクサスLFA後継となるV8エンジン搭載スーパーカーを正式発表する見込みだ。【画像】レクサスLFA後継？ 待望の新型スーパーカー【トヨタGR GTのプロトタイプとレクサス・スポーツコンセプトを詳しく見る】全14枚このスーパーカーはこれまで、複数のバージョンのコンセプトカーや、英国のグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードで走行した2台のプロトタイプなど