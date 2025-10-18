GR初の市販スーパーカー、まもなく登場

トヨタは12月、待望のレクサスLFA後継となるV8エンジン搭載スーパーカーを正式発表する見込みだ。

【画像】レクサスLFA後継？ 待望の新型スーパーカー【トヨタGR GTのプロトタイプとレクサス・スポーツコンセプトを詳しく見る】 全14枚

このスーパーカーはこれまで、複数のバージョンのコンセプトカーや、英国のグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードで走行した2台のプロトタイプなど、長期にわたるプレビューを経て、10月のジャパンモビリティショー2025でデビューすると予想されていた。



7月のグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードで走行した2台のプロトタイプ

しかし、トヨタのウェブサイト上に掲載されているカウントダウンによると、12月4日にようやくそのベールを脱ぐようだ。

正式名称は『GR GT』となる可能性が高く、来年1月には東京オートサロンで一般公開される予定だ。

GR GTは、2022年にコンセプトカーとして発表された、新型レーシングカー『GR GT3』の市販バージョンとなる。両車とも、今年7月にグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードで行われたヒルクライムに参加し、実走行を披露している。

発売は2026年末と考えられる。FIAのホモロゲーション規則により、GT3レーサーと基本ボディデザインを共有する市販車の販売が義務付けられているためだ。アストン マーティン、BMW、フェラーリ、フォード、ランボルギーニ、レクサス、マクラーレン、メルセデスAMG、ポルシェなどは、現在カスタマー向けのGT3マシンを販売している。

トヨタは以前、ラリーカーのベースとなったGRヤリスのように、「市販車をモータースポーツ用に改造するだけでなく、モータースポーツカーの市販化」を継続すると述べていた。

グッドウッドを疾走するGR GT3のサウンドは、紛れもなくV8エンジンそのものだった。しかし、並走する市販バージョンはやや静かで、おそらく排出ガス規制に対応するためにハイブリッド・システムが搭載されていると思われる。

現在、GRラインナップにはハイブリッドを採用するモデルはないが、本格的なテストはすでに行われている。昨年、このプロジェクトに携わるGRエンジニアの山田寛之氏はAUTOCARの取材で、「今後のモデルにはハイブリッドを採用する可能性があります。排出ガス規制のため、将来はモータースポーツ活動でも使うつもりです」と語っていた。

「ハイブリッド技術はモータースポーツ用エンジンと市販車用エンジンの両方に適用します。将来的には、GRモデル向けにより燃費効率の高いエンジンを載せたい」

トヨタは以前から、GRモデルへのハイブリッド搭載を検討してきた。2023年、最高技術責任者（CTO）の中嶋裕樹氏がAUTOCARに対し、「ハイブリッド・システムは、乗用車だけでなく、スポーツカーにとっても優れた環境対応ソリューションです」と語っている。

GR GT3は、参戦予定のGT3レースの規定に基づき、最高出力は約500〜600ps、重量は1300kg以下に制限される。市販バージョンでは、これにハイブリッド・システムを追加することで、出力は700ps近くに達すると予想される。