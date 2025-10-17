フジテレビ系「あの金どこ行った？かつて大金を手にした有名人の今を直撃取材！草磲剛×ホラン千秋」が１６日に放送された。かつて大金を手にした栄光の時代から一転、転落を経験した有名人たちに直撃取材するドキュメントバラエティー。女優・泉ピン子が登場し、波瀾（はらん）万丈の人生を振り返った。ピン子は、ＮＨＫ連続テレビ小説「おしん」、ＴＢＳ系「渡る世間は鬼ばかり」など、数々の代表作で知られる国民的