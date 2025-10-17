Image: © 2024 - Uma Pedra No Sapato - Vivo film - Shellac Sud - Cinéma Defacto アジア各地をさまよう、逃げる男と追う女。映像の魔術師が描く幻想的な大旅行が日本上陸しました。2025年10月10日に全国公開されたのは、ポルトガルの鬼才ミゲル・ゴメス監督の最新作『グランドツアー』。2024年のカンヌ国際映画祭で監督賞に輝いた話題作です。舞台は1918年のビルマ。古都ラング